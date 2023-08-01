Hayatın Hakkını Vermek & Sağlıklı, Uzun ve Mutlu Yaşamak

Hangi yaşta olursak olalım, hepimiz hayatımızı ve kendimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Çünkü anlam arayışındaki bir yaşam, her zaman yapım aşamasındadır.



Hayat akıp gidiyor.

Uzun yaşayalım ancak yaşlanmayalım istiyoruz.

Ne kadar uzun yaşarsak o kadar mutlu olacağımızı düşünüyoruz.

Hiç üzülmeyelim istiyoruz.

Hayatı keyif almak için yaşıyor ve haz alırsak mutlu olacağımızı sanıyoruz.

Hedefler belirliyor, adımlar atıyoruz.

Uzmanların görüşlerine kulak veriyor, bize söylenenleri uyguluyoruz ama kafamız karışıyor.

Yaşamaya değer bir hayat istiyor ancak nasıl olacağını tam bilemiyoruz.

Peki, yaptıklarımız uzun dönemli bilimsel araştırmaların bulgularıyla ne kadar örtüşüyor?



Bu kitap, okura eşlik ederek hayatını değerlendirme fırsatını ona vermeyi amaçlıyor. Acar Baltaş, bilimsel araştırmalardan yararlanarak genelgeçer kabulleri sorgularken uzun yaşam hakkındaki doğruları ve bireyi mutluluğa götüren ilkeleri geniş bir perspektifle ele alıyor.

